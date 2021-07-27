搵李思捷回巢救亡 傳《開心大綜藝》壽終正寢

曾志偉與王祖藍回巢之後，積極改革綜藝節目，主打大堆頭直播形式的《開心大綜藝》，反應一般，口碑及迴響都不及《好聲好戲》、《盛．舞者》、《識貨》、《日日媽媽聲》等。有傳無綫購入美國的《Family Feund》節目版權，港版名字為《思家大戰》，邀李思捷回巢主持，並用作頂替《開心大綜藝》。

有傳無綫為了增加可看性，更會邀請家藝人及其家人上節目，或以受歡迎的拍擋、組合亮相。不過，網民對李思捷向來印象一般，消息一出之後，不少網民笑志偉及祖藍無貨賣，經常找舊將回巢向觀眾賣回憶，又認為無綫製作的節目不及ViuTV般有新意，並指若ViuTV在劇集製作發功，恐怕無綫在電視界一哥地位不保。

至於《開心大綜藝》由6月20播放後，則因為播《明星運動會》、奧運節目而一直被擱置。翻看無綫本周節目表，本周日會播出《開心大綜藝之暑假玩到盡》。早前陳嘉桓、楊潮凱等上載大合照，並hashtag了「#開心大綜藝之暑假玩到盡」，見到是《大玩特玩》的班底上陣，如今又傳用《思家大戰》頂替，《開心大綜藝》可說是壽終正寢。