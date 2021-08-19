搵松岡李那陪操開心啲 鍾培生限酒備戰信心爆棚

鍾培生與松岡李那日前一起拍攝宣傳片，大玩雙人運動。他們即場展示心型腹斜肌拉伸的動作，鍾培生表示自己一向做足30分鐘熱身，故很少會做運動受傷。松岡李那雖然平日同樣努力健身運動keep fit，但拉筋部分進行的時候，頻頻高呼「好緊」，在私人教練耐心指導，終讓她大喊「好鬆」及「好舒服」，與身旁一臉輕鬆的鍾培生形成極大對比，甚為搞笑。

松岡李那表示其身體柔軟度差少少，並很好與鍾培生一起做運動，自覺進步了不少。她續說︰「我比較喜歡雙人運動，自己一個人運動比較難堅持下去，我的話可能都會找異性朋友，因為對方如果能力比自己強，都會燃起自己的好勝心，會遇強越強！」

鍾培生下月出戰百萬擂台賽，現時積極操fit備戰，日常飲食嚴謹及實施「限酒令」。他自言對下月的拳擊賽信心十足，認為體能一定比對手強勁，他信心爆棚表示：「離比賽只剩下兩個星期，由半年前一直自律控制飲食和生活習慣，操練就更加逼到最盡，由每個星期操練6次加至10次，好像今日與松岡李那的訓練，每日朝早先拉筋，然後練實戰再練體能，我對自己目前狀態充滿信心，會盡全力打低對手！」