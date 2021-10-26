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搵鬼去電視城｜探索的電視城「猛鬼之地」王虹茵胡敏芝狂遇怪事
4 小時前
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搵鬼去電視城J2
搵鬼去電視城｜探索的電視城「猛鬼之地」王虹茵胡敏芝狂遇怪事

由C君（鄭詩君）擔任Creative Director的無綫J2，11月起將於晚上黃金時段推出一連串不同風格及類型的全新綜藝節目，先與觀眾見面的是一連十三集、自明晚起逢周一晚11點播出的實驗式靈探節目《搵鬼去電視城》！

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靈異顧問」徐加晴將帶大家走訪傳聞中的電視城「猛鬼之地」。
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Karen嘗試以「靈探機」探測洗手間靈體所在位置。
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Karen在洗手間玩銀仙。

《搵鬼》由一班後生仔女，包括王虹茵、胡敏芝、黃翠瑩、劉倬昕、徐文浩及布樂文擔任主持及「探靈勇者」角色，每集二人為一組，夥拍「靈異顧問」徐加晴及Jessica，深入傳聞中電視城「猛鬼之地」，包括藝員休息室、洗手間、化妝間、古裝街、後樓梯、錄影廠、排舞室、服裝間及錄音室等進行靈探活動。

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王虹茵就挑戰摸黑點蠟燭對鏡梳頭化妝兼批蘋果。
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齋睇相都Feel到好驚，王虹茵亦都直認做測試期間感覺奇怪。

首集探索的電視城「猛鬼之地」為傳說中盡量不要踏足的洗手間，單看節目中的「吉鏡」，已感到陣陣寒意。是集「靈異顧問」徐加晴將走訪各大洗手間，並「盤點」所有靈體身處位置，「靈探勇者」王虹茵（Sharlene）及胡敏芝（Karen）則緊接其後，講完：「唔好意思，打攪晒喇！」，便會拿著探靈用具「探靈」，與靈體對話的同時，並會應製作組要求挑戰兩大盛傳容易撞邪的「都市傳說」—玩銀仙及摸黑點蠟燭對鏡梳頭化妝批蘋果，真係齋聽都覺得恐怖。「靈探」過程中，Sharlene及Karen亦接連遇上怪事，包括「怪力門」、「不知從何而來的嘆息聲」、以及四面八方吹來的陰風。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/搵鬼去電視城｜探索的電視城「猛鬼之地」王虹茵胡敏芝狂遇怪事-290934
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