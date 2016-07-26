擔任保育特使宣傳環保 甘比捐1,000萬給海洋公園

劉鑾雄太太陳凱韻(甘比)，今日代表「劉鑾雄慈善基金」(慈善基金)，捐贈1,000萬港元予香港海洋公園保育基金。

一直視推動環保為其重點工作的慈善基金，至今已向不同環保團體及項目捐出接近2億港元，這次為提高學童及公眾的保育意識，特別向香港海洋公園保育基金(保育基金)分五年合共捐出1,000萬港元，支持其推行「自然保育小先鋒」及「氣候變化倡導」兩大保育計劃。

身體力行 出錢出力

而「氣候變化倡導」計劃，則邀請甘比擔任「保育特使」，以身作則呼籲大眾採取即時行動，來應對氣候變化問題。甘比將藉著拍攝宣傳短片、在其社交平台帳戶傳遞相關訊息、期望令公眾更加了解及關注氣候變化及保育議題。甘比說：「我自小已經很喜歡海洋生物，並樂於為牠們締造一個舒適的棲息之地。這次很高與能夠與香港海洋公園保育基金合作，一同推行『自然保育小先鋒』及『氣候變化倡導』計劃，期望可以提升參加者的保育意識，使其更加積極進行保育工作，甚至鼓勵家人及朋友一同參與。我們深信只要大家共同努力，一定可以維護一個讓所有生物和諧相處的理想環境。」