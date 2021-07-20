收視下跌｜無綫急推李佳芯劇集救亡 再播煮食節目吸客

無綫最近播出的《刑偵日記》雖然嬴得口碑，但因劇情太過陰沉，收視未如理想，更令無綫急急審視所有劇本。為了挽回劣勢，無綫派出一向深受網民喜愛的李佳芯及皇牌煮食節目在8月播放。

李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美恩主演的新劇《智能愛人》將於8月3起播出，適逢東京奧運舉行，首4集將於晚上10時15分播映，由8月9日起逢星期一至五將回復於晚上9時30分播映。李佳芯在劇中扮演人工智能機械人，她接到劇本時曾表示角色甚有難度，而她將會以多個驚喜造型登場，相信可以滿足一眾fans。

由8月9日起，逢星期一至五晚上8時30分則播出鮑起靜、馬德鐘、唐詩詠、楊明主演的《我家無難事》。此劇拍攝時，撞正楊明涉醉駕而被控罪，案件至今仍在審理中，相信無綫不會派他宣傳。

另外，無綫兩位大廚Ricky張錦祥及保哥黃亞保主持的《煮戰》於下月23日晚上10時30分播出。過去無綫因常播出煮食節目，而被網民呻悶，就連汪明荃亦直認「睇到悶」，之後無綫暫停製作相關節目，惟獨放生《煮戰》，全因不少觀眾認為Ricky及保哥的合作有新鮮感，充滿火花，。