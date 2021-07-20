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收視下跌｜無綫急推李佳芯劇集救亡 再播煮食節目吸客
36 分前
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無綫李佳芯我家無難事馬德鐘楊明煮戰
收視下跌｜無綫急推李佳芯劇集救亡 再播煮食節目吸客
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李佳芯主演的《智能愛人》將於下月播出。

無綫最近播出的《刑偵日記》雖然嬴得口碑，但因劇情太過陰沉，收視未如理想，更令無綫急急審視所有劇本。為了挽回劣勢，無綫派出一向深受網民喜愛的李佳芯及皇牌煮食節目在8月播放。

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劇中會見到蔣志光掃李佳芯的胸部。
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麥美恩在劇中的造型非常「胸」狠。
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李佳芯指這個角色難度非常高。

李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美恩主演的新劇《智能愛人》將於8月3起播出，適逢東京奧運舉行，首4集將於晚上10時15分播映，由8月9日起逢星期一至五將回復於晚上9時30分播映。李佳芯在劇中扮演人工智能機械人，她接到劇本時曾表示角色甚有難度，而她將會以多個驚喜造型登場，相信可以滿足一眾fans。

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《我家無難事》有鮑起靜、馬德鐘、唐詩詠等主演，馬德鐘的囝囝亦有參與此劇。
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楊明亦有參與拍攝《我家無難事》，之後一直未再有拍劇。

由8月9日起，逢星期一至五晚上8時30分則播出鮑起靜、馬德鐘、唐詩詠、楊明主演的《我家無難事》。此劇拍攝時，撞正楊明涉醉駕而被控罪，案件至今仍在審理中，相信無綫不會派他宣傳。

另外，無綫兩位大廚Ricky張錦祥及保哥黃亞保主持的《煮戰》於下月23日晚上10時30分播出。過去無綫因常播出煮食節目，而被網民呻悶，就連汪明荃亦直認「睇到悶」，之後無綫暫停製作相關節目，惟獨放生《煮戰》，全因不少觀眾認為Ricky及保哥的合作有新鮮感，充滿火花，。

 

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無綫相隔一段時間再播煮食節目，未知今次又能夠挽回收視。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/收視下跌｜無綫急推李佳芯劇集救亡-再播煮食節目吸客-277029
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