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收視報告｜《刑偵日記》創歷史低位 《智能愛人》止跌略升
2 小時前
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收視報告｜《刑偵日記》創歷史低位 《智能愛人》止跌略升
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李慧詩爭奪銅牌的兩場賽事，是全城焦點。

今屆東京奧運於周日(8日)圓滿落幕，「牛下女車神」李慧詩為香港爭奪銅牌的女子單車爭先賽事，更是全城焦點。根據無綫昨日公布的收視報告，李慧詩爭奪銅牌的兩場賽事，TVB收視分別為11.5和12.8，而香港開電視和ViuTVsix(96台)則取得3.1及1.5收視點。至於當晚的《2020東京奧運閉幕典禮》，TVB收視是16.2點，有MIRROR、ERROR與謝影雪和鄧俊文齊齊亮相的ViuTV則有5.6點，開電視亦有4點。綜觀而言，雖然TVB仍以慣性收視佔優勢，但收視未能突破20點，未算突出。

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謝影雪與鄧俊文齊齊亮相的ViuTV，與MIRROR、ERROR主持閉幕禮節目。

至於已播畢的燒腦劇《刑偵日記》，上周一(2日)大結局的收視為11.7點，雖較前一周的10.2點略升，但整體收視可說是創TVB的歷史性低位，而接力開播的愛情輕鬆喜劇《智能愛人》，雖有李佳芯坐鎮挽回跌勢，取得12.3點收視，但未見明顯升幅，且看東奧後能否慢慢回到慣性水平。

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由李佳芯主演的《智能愛人》開播，且看能否為TVB爭口氣。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/收視報告｜《刑偵日記》創歷史低位-《智能愛人》止跌略升-279693
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