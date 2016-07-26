收視報告｜《力圖打排球》搶攻成功 《兒歌金曲》收視不足12點

最新的收視報告出爐，今次的日期由周一(8月30日)至周日(9月5日)。最受關注是兩台於上周六(6日)晚上8時30分播放的綜藝節目，TVB的《兒歌金曲SUMMERFEST》與ViuTV的《力圖打排球》正面對撼，由家燕媽媽帶領近250名藝員與嘉賓的《兒歌金曲》，有《問題天天都多》的歐倩怡、《魔法咕嚕咕嚕》的滕麗名親身獻唱，還有《聲夢》四小花姚焯菲、鍾柔美、文凱婷、詹天文，陣容鼎盛，不過似乎不太合觀眾口味，收視僅為11.7點，比上星期的《聲夢傳奇First Live on Stage》低1.6點，更創下了自《聲夢傳奇》以來同時段節目的最低。反而，由陳貝兒主時的《無窮之路》緊接其後於10點半播出，取得10點收視，算是不錯。

至於ViuTV方面，人氣劇集《男排女將》的鄧麗欣率領MIRROR、ERROR成員打排球，還有港隊羽毛球代表謝影雪謝影雪與鄧俊文加持的《力圖打排球》，錄得5.1點收視，成功拉近兩台的收視差距。由人氣急升的七師傅主持的《七救星》，上周五播出最後一集，平均收視達4.2點。

劇集方面，在ViuTV播放韓劇的情況下，TVB雙線劇集《七公主》與《智能愛人》繼續上升，分別錄得21.9點及19.2點的收視。不過，由姜濤主演的台劇《超感應學園》將於下周一(13日)在ViuTV開播，此劇還有「教主」Anson Lo(盧瀚霆)參演，絕對能造成威脅。