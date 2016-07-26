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收視報告｜七師傅突圍跑出 港姐收視創近年新低
2 小時前
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香港小姐七師傅許廷鏗七羽仙黃夏蕙
收視報告｜七師傅突圍跑出 港姐收視創近年新低
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佳麗晚裝出場的環節，被網民指跟海洋公園水上樂園的「八彩天梯」撞色。

周日(22日)無綫舉行《香港小姐競選準決賽》，最新的收視報告顯示，雖然準決賽的平均收視為18.6點，最高收視達19.9點(約130萬觀眾)，是翡翠台近期的高位，跟近年港姐選舉收視對比，但卻是跌破新低，節目亦被指不公平亦略嫌低俗。無綫自2016年開始不設準決賽，去年決賽收視達27.6點，2019年網民罷看無綫節目，港姐決賽亦有20.9點平均收視，且看9月決賽能否收復失地。

而於劇集方面則收視平穩回升，《七公主》平均收視約20點，上周收視為20.8點；《智能愛人》平均收視較前一周上升0.4點，達17.9點。

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七師傅在每集《七救星》打救藝人，昨晚與新晉男團P1X3L大跳勁舞。
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許廷鏗在昨晚的《AH佛真‧惜玩》請來夏蕙BB做嘉賓。

ViuTV方面，暫時未有港劇播映，主要靠綜藝節目留住觀，其中上周推出由七師傅(七羽仙)主持的全新節目《七救星》突圍成收視救星，不但引起話題，更成為ViuTV最多人收看的節目，收視達3.8點，比前一周同時段的《海陸勁技場》2.6點升達1.2點；由許廷鏗主持的《AH佛真‧惜玩》收視亦由3點升至3.5點。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/收視報告｜七師傅突圍跑出-港姐收視創近年新低-281650
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