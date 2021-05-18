敗盡11億家財 尼古拉斯基治宣布破產

九十年代荷李活炙手可热的男星尼古拉斯基治(Nicolas Cage)，近年因為酗酒及大使，爆出不少醜聞，包括前年迎娶日裔太太Erika Koike時，在婚禮現場醉酒鬧事，4日後又宣布離婚，指自己飲得太醉才結婚。早前又被拍到在賭城拉斯維加斯醉酒大鬧餐廳，而被轟出餐廳。近日有傳媒報道，現年57歲的尼古拉斯揮霍掉1.5億美元(約11.6億港元)身家，宣布伸請破產。

曾擁私人島嶼與動物園

據悉，尼古拉斯在全美各地購置了15套豪宅，更擁有私人飛機和遊艇，還有大小名車接近100部，還有一座佔地40英畝，價值700萬美元的島嶼和動物園。此外，他又曾花費巨額金錢，買下土著侏儒的頭骨，以及塔博龍頭骨。又曾花費15萬和27萬美元，來買章魚和眼鏡蛇來當寵物。其實早在尼古拉斯40多歲時，他已將自己的財產揮霍得所剩無幾，並瀕臨破產邊緣，但他卻將責任推到自己會計師身上，說是對方讓他踏上破產之路。

是雙料影帝又是爛片之王

1982年出道的尼古拉斯，1995年憑《兩顆絕望的心》贏得《金球獎》、《奧斯卡》最佳男主角，成了雙料影帝的他，拍過不計其數的電影，他一度被稱為爛片之王，但為了掙錢消費，他甚麼片都會接。外傳他片酬高達2,000萬美元，因此曾被福布斯列為史上收入最高的演員之一，僅在2009年他，他就賺超過4,000萬美元。現在宣布破產，外界和戲迷都說他「洗腳唔抹腳」所致。

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