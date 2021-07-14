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文在寅委任BTS做總統特使 出席聯合國大會
1 小時前
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防彈少年團文在寅《Butter》《Permission to Dance》總統特使聯合國大會
文在寅委任BTS做總統特使 出席聯合國大會
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南韓總統文在寅，今日任命防彈少年團(BTS)為「未來世代和文化總統特使」，並於9月份代表南韓出席《第76屆聯合國大會》等國際會議，向全世界青年傳遞希望訊息。據青瓦台發言人樸炅美透露，文在寅正在領導可持續增長等全球議程，並根據南韓在世界上的地位提升來擴大外交權力，因此委任BTS為總統特使。

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Billboard Hot 100連續8周冠軍

此外，BTS繼過去7周排名第一的《Butter》後，7月9日發行新歌《Permission to Dance》，一推出即成為Billboard Hot 100冠軍，接力前曲排名，BTS足足橫掃榜單8週，絕佳成績震撼各界。《Permission to Dance》歌詞安撫人心、舞蹈中又包含手語，表達出各民族應共存與和諧的大愛信息，樸炅美指，這正好代表韓國決心通過與各國合作，來克服新冠肺炎危機。

 

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據悉，BTS將9月到紐約出席《第75屆聯合國大會》等，向世界各地的年輕人傳遞希望信息，而且還計劃積極參與解決環境改善、貧困、不平等和尊重多樣性等全球性問題的活動。而這次是BTS第三次訪問聯合國大會，不過已總統特使的身份出席。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/文在寅委任bts做總統特使-出席聯合國大會-276833
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