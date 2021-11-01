新劇周五播出 宋慧喬現身談姊弟戀

由宋慧喬、張基龍合拍的SBS電視台金土劇《現正分手中》，昨日於首爾舉行發布會，宣布將於本周5播出，香港地區將由ViuTV轉播。宋慧喬自2018年演出電視劇《男朋友》後，時隔三年再有新劇上映，她稱新作非常現實，能夠引起同齡女性的共鳴。

在劇中飾演時裝公司設計組組長河英恩的宋慧喬，是一位冷靜的現實主義者，她與張基龍飾演的攝影師尹在國將有一段情，宋慧喬說，「隨著年齡的增長，以往經驗的積累，演繹愛情的方式也變得不同。(與張基龍合作的感受如何？)非常有默契，是一位非常有禮貌和善良的演員，知道他一直努力為新劇準備並。」

張基龍入伍前最後一部劇

《現正分手中》是張基龍入伍前拍攝的最後一部作品，他表示，「能在入伍前接拍這部作品，真的非常幸運，所有人都盡全力去演出，希望大家會喜歡。」新劇以時尚為主題，劇中男女主角的愛情戲，令人非常期待，張基龍充：「劇本很有趣，我對時尚主題的故事很感興趣。此外宋慧喬演技很好，只要她一入鏡就會自動變身女主角。」