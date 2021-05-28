新相親大會｜佘詩曼曾與男友談婚論嫁 認單身但不乏追求對象

佘詩曼在大陸人氣旺盛，日前她現身大陸綜藝節目《新相親大會》，更大談自己的感情狀況。阿佘大方表示自己單身，被主持問到有沒有考察對象，她爽快答︰「有！」主持大讚阿佘答得爽快，之後問到過去合作過的男藝人中，有沒有理想對象，她說︰「角色有，真人沒有。（主持︰哪一個角色？）很多，因為戲裡面的男生都很完美的，但真實的都不是這樣的。」

之後主持再問︰「哪一個是離婚姻最近的一次？」阿佘即謂哪一個不能答︰「有，但哪一個我不能告訴你！」主持笑言會去百度搜尋答案。之後阿佘在微博補充說︰「我覺得愛情是一件很美好的事，有人來分擔你的累和快樂是一件很幸福的事，多一個人就多一份溫暖少一份孤獨。但不要輕易妥協和將就，不要急於擁有，也不用拒絕。做最好的自己期待一個勢均力敵或互補同頻的人吧！」

早年阿佘接受訪問透露自己不會為結婚而結婚，絕不委屈自己。她坦言雖然自己花了很多時間在事業上，但自己從沒有缺過愛情，只係未遇到一個合適對象。她認為結婚應該白頭到老，與對方一齊是開心的。她也在訪問中透露曾經為事業放棄過一段開花結果感情，但她表示事業是其中一個因素，還有其他原因令她放棄︰「兩個人一齊好講緣分，我相信個天會安排最好嘅路。」