新碟預售破萬佳積 EXO時隔年半今發新曲

出道已有9年的韓國男團EXO，久未齊人發行專輯及活動，其經理人公司SM娛樂稱，EXO 7位成員包括，Xiumin(金珉錫)、Lay(張藝興)、D.O.(都敬秀)、Kai(金鐘仁)、SehunEHUN(吳世勳)、伯賢及燦烈等，以7人陣容合體推出專輯《DON'T FIGHT THE FEELING》(《DFTF》)，並於今日公開同名主打歌《DFTF》的MV。而Chen和Suho(金俊勉)兩位成員因入伍未能參與今次錄製。

EXO自正規六輯《OBSESSION》後，時隔一年半推出的新作，內裡收錄包括《DFTF》同名主打歌在內的5首歌曲，而《DFTF》是一首節奏輕快的舞曲，傳遞在抉擇中堅守自由信念。此外，還有復古風格的《No Matter》、R&B曲風的《Runaway》等。EXO將於本月15日，線上開設虛擬展館，免費公開專輯的製作花絮、圖片、視頻等內容。而《DFTF》截至本月6日，預售量高達122萬張，創下EXO預售銷量之最。

網購平台MAMA730 已經面世，購物由此進︰https://mama730.com/