新碟預售80萬張 Lisa 1.5小時破千萬點擊

BLACKPINK泰籍成員Lisa上周發行首張個人專輯《LALISA》，是繼Jennie、Rosê後，第3位個人出道的成員。由於Lisa在全球擁有極高人氣，《LALISA》的預售額突破80萬張，打破Rosê今年所創的50萬紀錄，成為K-Pop女藝人冠軍。此外，《LALISA》MV於YouTube只用了90分鐘，即獲1,000萬點擊率，於49小時4分鐘就突破1億瀏覽量。這首Hip-Hop風格強烈的歌曲，由Teddy Park製作，魔性旋律超級洗腦，中段還加入泰國音樂元素，令人驚豔，發行首日即登陸60個國家iTunes歌曲排行榜榜首，隨後更擴大至66個國家。Lisa還親自參與了編舞、造型、專輯封面等創作，對於佳績她說：「比起排名，我更希望讓fans看到我真實一面。只要能讓fans感到幸福，我就滿足了。感謝5年來一起走來的fans，你們的厚愛和支援，讓我獲得許多力量。」