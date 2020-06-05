新藝城創辦人石天癌症病逝

著名電影人石天，前晚傳出病逝的消息，終年72歲。石天是電影公司新藝城的3位創辦人之一，打造過無數經典電影，其死訊由藝人林俊賢在社交平台公開。其生前拍檔黃百鳴回覆傳媒稱，從石天幼子Dickson口中證實，石天9月底因癌症病逝，遺願希望低調處理身後事。

今年72歲的石天，原名劉偉誠，於1967年考入邵氏的南國實驗劇團當學員，曾演出《青春戀》、《小煞星》等邵氏電影，並曾參演許冠傑於七十年代的《鬼馬雙星》、《天才與白痴》，以及與成龍合演《醉拳》、《蛇形刁手》等經典電影。1980年他與麥嘉、黃百鳴成立新藝城影業，出品包括《最佳拍檔》系列和周潤發代表作《英雄本色》系列，其中他在《英雄本色II》演的悲劇人物龍四，令不少戲迷仍印象深刻。

新藝城出品無數經典

三子其後邀請施南生、曾志偉、泰迪羅賓及徐克等加入新藝城，組成「新藝城七怪」，他們經常在麥嘉美孚新邨家中「奮鬥房」度橋，很多經典作品就在此時誕生，包括《上海之夜》、《倩女幽魂》、《刀馬旦》及《最佳拍檔》系列等電影。在2017年金像獎頒獎禮上，「七怪」難得共聚一堂(除了徐克)，成為當年金像獎焦點。石天最後一次亮相大銀幕，是2016年客串由洪金寶自導自演的《我的特工爺爺》，在戲中與洪金寶、麥嘉和徐克變身做「圍觀天團」。

新藝城創辦人石天癌症病逝