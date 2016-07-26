方皓玟個唱尾場兩度encore 未有告之老公與猛男共舞

方皓玟(小明)一連四場的紅館個唱於昨晚圓滿結束，她更兩度encore回餽歌迷，最後以《Life is so beautiful》為4場個唱畫上完美句號。小明直言encore是受到觀眾熱烈反應打動，決定加碼獻唱報答歌迷。

提到今次個唱有不少性感造型，她說︰「因為今次係藝術性好高，我冇諗啲衫係多布定少布，淨係覺得靚同有型。」此外，小明為了今次演唱會，有多番自我突破：「我有畏高，今次舞台有好多升降台，但原來為咗個騷，就算企喺升降台上，真係會忘我地唱歌。另外，跳Contemp（當代舞）我又未試過，去演繹一啲角色，跳舞加埋唱歌，要穩定地唱歌及表達到當中嘅訊息，我覺得好好玩。因為挑戰自己，有啲新鮮嘅嘢俾大家睇，係我想做到。」

她稱首次在紅館開個唱，希望給觀眾一個最好的演出，加上個唱終於順利舉行，所以非常感動。她表示今次與團隊合作愉快，希望下一次開騷可以「一個都不能少。」提到與多位半裸猛男跳舞，問到下次會否加碼，她笑說︰「咁已經好多，有一打啦！我好滿足啦！見佢哋好努力收身，個個都有肌肉好有型！(老公知唔知？)佢唔知，佢有嘢做喺日本，我冇話俾佢知，費事俾佢睇到。就算佢睇到都冇嘢，佢好open mind。」