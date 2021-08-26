方皓玟被樂迷感動罕有Encore 6號：「黑暗漫長但我哋喺埋一齊！」

方晧玟(小明)昨晚於紅館舉行第三晚《LOST n FOUND》演唱會，向來不愛在個唱encore的小明，終被粉絲的熱情打動，罕有地在完騷後重返台上，為樂迷送上兩首encore歌曲，場內不少觀眾亮著手機燈隨拍子搖動，一片燈海的場面，教小明非常感動，完騷後在社交平台留言：「連續三日給你們的反應感動了。」

昨晚的演唱會繼續有RubberBand、創作歌手林家謙、師妹章尾而擔任嘉賓，RubberBand跟小月合唱《終於好天氣》後，RubberBand為樂迷送上《漫長》，6號表示，「迷失同埋黑暗嘅時間可能會好長，但係至少無論點樣我哋都喺埋一齊。」說罷，獲得全場掌聲，亦有觀眾高呼：「香港人加油！」另一位嘉賓林家謙繼續彈著鋼琴出場，他與小明合唱《聽風》後，再自彈自唱《一人之境》，原來兩人早有淵源，小明的《願》正是由林家謙作曲，而《聽風》則是小明的經理人許創基任監製。

過去不論場地大小，小明在個唱中都甚少encore，入行以來只試過encore 兩次。今次首踏紅館的小明，被熱情的粉絲打動，完騷後上台encore時說：「唔肯走就要唱多幾首喇，大家要叫得大聲啲喎，就唱多幾首大家想聽嘅歌啦！」她先後唱了初入行的單曲《如果想我哭》，以及轉型為獨立歌手時的歌曲《無人像你》，粉絲在小明指揮下跟著拍子揮手，為演唱會畫下優美句號。