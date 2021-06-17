日日媽媽聲｜方力申遭老竇爆秘密 方父列出理想新抱條件

《日日媽媽聲》昨日播出最後一集，便以父親節為主題。方力申一家亮相節目，方力申爸爸表示為了囝囝的幸福，不時留意其他女生，直言「真誠、純樸、可愛」是他選新抱的條件。方力申坦承有用交友app識女仔，方爸爸聞言即謂︰「梗係唔ok啦！鍾意係唔使去嗰啲站！」但承認自己脫節，余安安著方父不要太著緊，沒料到他回答一句︰「睇過先啦！」暗示他對囝囝在交友app認識的女生仍然抗拒。

之後主持著方力申從唐詩詠、陳瀅及馮盈盈中，挑選誰人是閨蜜、女朋友和老婆。方爸爸見到照片直謂︰「佢哋三個都嚟過我屋企，喺屋企見到！」嚇到方力申急急解話︰「佢哋唔係三個一齊嚟，亦都唔係單獨嚟，係一大班人一齊嚟。」之後他認為女朋友是馮盈盈、閨密是陳瀅、老婆則是唐詩詠，並笑言盈盈太多追求者，而陳瀅是「想娶佢都娶唔到」。

方爸爸在遊戲環節中透露，囝囝曾帶過兩位女朋友回家，大讚1第一個女仔很好，與他有交流，非常溫馨，而第二個則與他沒有交流，但他未有透露哪一位女生是曾與方力申拍拖的鄧麗欣。