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明星運動會｜比賽片段零碎播出 網民嫌冇頭冇尾︰唔知為乜
30 分前
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明星運動會無綫
明星運動會｜比賽片段零碎播出 網民嫌冇頭冇尾︰唔知為乜
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《明星運動員》出動無綫多位藝員，不少網民期待。

為了迎接東京奧運，無綫舉行《明星運動會》並把公司多位藝人分為紅、藍、綠三隊，而他們可以按喜好或賽力參加不同項目，包括有射箭、籃球、排球、羽毛球、卓球、足球、游泳、田徑、拳擊等。不少網民期待節目播出，因為這些項目過往都有不少觀眾捧場，他們希望可以看到藝人的表現。

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節目播出的片段非常零碎，每位藝人可以有1至3秒show quali時間。
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籃球項目中，劉穎璇的表現出眾，可惜鏡頭不多，轉眼旁白便宣布賽果。
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同一問題也出現在射箭項目，由於參與的藝人非常之多，大家見到他們準備瞄準箭靶，轉頭大家見到箭靶插滿箭，令人無奈。

節目於昨日起連續三個周日晚上播出，合共4集，然而昨日首集分別播出多個不同項目，由於每個項目只播出精華片段，當旁白介紹完某幾位藝人出場之後，更直接宣布入8強的名單，完全未能看到他們的表現，令觀眾看到一頭霧水。

由於今次《明星運動會》不但出動無綫藝人，更找來不少專業評述員、前港隊代表到場。不過，節目播出的片段過於零碎，令到評述員的說話內容未能完整播出。有網民得知不少藝人為今次活動積極準備，奈何片段「碎上」，有感他們的努力被抹殺而抱不平。

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拳擊項目播得比較長，不但聽到專業旁述，更可以看到參賽者的表現。
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雖然拳擊是出鏡最高的項目，但亦因為「碎上」，搞到觀眾大叫「唔夠喉」。

有網民在網上討論區留言說︰「依家睇緊啲咩？」、「其實如果太多項目不如揀幾個多人鍾意睇專做啦！」、「依家每樣比d你睇都唔知做緊咩冇頭冇尾咁」、「唔知點解有啲 cut得特別長,特別多鏡頭,有啲一陣就無咗」、「剪到咁不如直接講賽果啦！諗住睇下射箭，見佢準備射，下一秒啲箭起哂個靶度 再講佢幾多分 做乜X野？有咩意思？」、「弱智節目，連過程都唔播，直接播結果，一個禮拜播一項運動啦！」

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鍾志光、陳庭欣及朱凱婷的出鏡率比一眾藝人出鏡率更高。
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任何項目必定有鍾志光做旁白。
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當其他藝人只得1秒鏡頭時，鍾志光夾埋都有幾分鐘，成為大贏家。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/明星運動會｜比賽片段零碎播出-網民嫌冇頭冇尾︰唔知為乜-274511
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