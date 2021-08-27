星爺拍《少林足球》冇劇本 田雞指趙薇癲咗唔識演

田啟文(田雞)、袁富華接受新城電台全新節目《光影夢工場》訪問，田雞稱18歲入行做臨時演員，熱愛做戲的他，回想入行時跟家人反面。田雞說︰「我自小鍾意娛樂圈，不過老竇指我唔啱做，因為我又樣衰，又唔高，又無學歷，又無受過專業訓練，最重要無後台，所以老竇唔想我入行。不過我唔忿氣，唔想未做就被睇死，我提議試做兩年，唔成功就放棄，最終同屋企傾唔掂數，不歡而散，一意孤行走去做臨時演員。」田雞憑著一鼓熱誠與小聰明去做臨記，當時臨記$30一日，遇著無對白就避開鏡頭︰「因為同一套戲唔可以演兩個臨記角色，所以我無對白嗰陣就避開鏡頭，第二日我就可以話之前無我份，可以再拍多日。」

袁富華雖然自小家庭貧窮，但家人卻很支持他追夢︰「中一已半工讀，自細要去廚房做清潔。中四、中五去大笪地賣衫交學費，不幸要重讀中五，唔想嘥時間所以無再讀，出去做保險代理。返朝九晚五，晚上有時間就參加西營盤社區中心劇社，第一套演出嘅劇叫《光緒皇夜祭珍妃》，我做光緒皇，主要觀眾就係社區嘅公公婆婆。機緣巧合下，知道中英劇團請演員，我膽粗粗去試又成功咗。我入行無太大阻力，父母又好寵我，我話做乜都俾我去發展，所以我好感恩。」

談到跟星爺拍戲，好考即場反應，袁富華說﹕「第一次同星爺合作，要一take過向星爺開三槍後再中三槍，加上當時用菲林拍攝，所以更加驚要NG。」最終成功兩take完成，袁富華總算鬆一口氣。跟星爺合作過的人都知道，就算第二日要開拍，前一日都不會有劇本，田雞說︰「星爺係現場一路諗一路拍，想有好自然嘅反應。記得當年拍《少林足球》，趙薇因為無劇本而癲咗，仲話拍咗頭七日唔知做咗乜，拍到第七日後終於明白發生緊乜嘢事。」