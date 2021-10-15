星空下的仁醫｜「鬍鬚醫生」鄭嘉穎獲力撐有望問鼎視帝

由鄭嘉穎、馬國明及鍾嘉欣等主演的無綫劇集《星空下的仁醫》，於本周一(18日)開播，獲不少網友大讚劇集緊湊、手術鏡頭逼真，其中久未有拍劇的鄭嘉穎飾演兒科醫生許甘楓，一臉鬍子的他既嚴肅又幽默，為劇集增添喜感，令網民想起《怒火街頭》的「Law霸」， 力撐他問鼎今屆台慶頒獎禮「最佳男主角」。

散發暖男爸爸魅力

不少觀眾指久未在熒幕露面的鄭嘉穎，加上鍾嘉欣的配搭新鮮，已為人父的嘉穎，散發著暖男爸爸的魅力，他與病童的對手戲，自然真摯。首集他向護士「抄牌」，發揮「Law霸」本色，喜感十足。另外，嘉穎與馬國明的角力亦花火十足，兩人在戲中飾演亦敵亦友的「冤家」，因一次手術重逢並再續「前緣」，不少觀眾都對二人的關係深感好奇。

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