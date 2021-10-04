星空下的仁醫｜馬明鄭嘉穎周家怡鬥戲 隨時係鍾嘉欣最後一部電視劇

無綫台慶劇《星空下的仁醫》，將於10月18日晚九點半翡翠台首播，論演員陣容可說是陣容鼎盛，有鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡、羅子溢（前名：羅仲謙）、龔慈恩、陳自瑤、海俊傑、郭少芸及曾航生等，另上位花旦小生何依婷、張寶兒、郭子豪、羅毓儀、林正峰、林子超、孔德賢、黃碧蓮、曾展望等亦有參與其中，難怪在坊間期待指數高企。

鍾嘉欣下次回港拍劇要十年後

無綫官方今日發布劇照，雖然只是平面宣傳照，但仍能從四大主角鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣及周家怡身上感受到濃濃戲味，其中鍾嘉欣除了「如陽光伴我」般散發著滿滿的正能量外，更偶爾展現活潑俏皮面，看來角色相當討好。其實自從2018年客串的《再創世紀》播出後，鍾嘉欣已有足足三年沒有在無綫劇集露面；加上形象健康，向來甚受家庭觀眾歡迎，故是次「久別露面」期待指數高企。鍾嘉欣去年特意返港拍攝，但因為與一對寶貝仔女分隔兩地，令她心掛掛，她在活動上表示這次是她最後一次回港工作，相信下次開工已經是十年之後。

周家怡回巢成第二女主角

今次外間焦點，亦落在周家怡身上。今次她重返無綫之後，成為第二女主角，在劇中扮演外科主管麥海琪，與馬國明有感情線。不過卻峰迴路轉、一波多折，海淇最後更捲入況叢昕（馬國明飾）所涉及的政治鬥爭中，二人關係錯綜複雜。

何依婷有望跑出

子溢是次飾演的文柏熙亦極具可觀性，因家庭背景背負著沉重包袱的他，實踐醫生夢同時亦面對著巨大壓力，最終更因一時失誤付出代價。另一眾上位小生花旦在劇中亦擔當著舉足輕重角色，何依婷是充滿熱誠的兒科見習醫生、張寶兒是現實主義見習醫生；林正峰、林子超及黃碧蓮是形影不離的醫科同期同學，三人經常走在一起的畫面，恍如是「楓昕芯」的縮影，足見角色設計別具心思。