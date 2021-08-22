晚吹戀講嘢｜愛女生扮被動俾暗示 193即場示範壁咚

由ERROR成員193(郭嘉駿)、鄭伊琪(浩南)、譚凱倫(Helen)和郭奕芯主持的全新ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》，將於明晚(24日)首播。節目以一男三女截然不同的愛情態度，以貼地﹅刻薄﹅保守﹅豪放的不同視覺，全方位為現場嘉賓提供意見﹅排難解紛及拆開愛情枷鎖。每集嘉賓可自選是否亮相，但必須自備一件與自己事件相關的物品，在「戀擺嘢」環節交給主持放在架上，存放至最尾一集。

首集請來兩位「A0」(即從未拍拖的意思)女嘉賓，分享她們與男生相處方式，從而讓4位主持拆解她們單身的原因，並提供「出pool」的方法。其中一位女嘉賓分享主動追男仔的經歷，作為男生代表的193直言，「太主動嘅女仔，我會覺得佢好似對好多男仔都係咁，試過好多次，好多經驗。我會鍾意自己做主動，女仔扮被動，暗示啲嘢，俾signal我，等我知道對方對自己都有好感。」193更即場與女嘉賓示範壁咚情節，惹得全場尖叫。

至於其他3位女主持亦分享「A0」感受和主動出擊的經驗， Helen直言每次主動都失敗，浩南則表示，採取主動即使能成功拍拖，但結果往往與自己想像有出入。郭奕芯分享自己「A0」時的感受 : 「讀中學時的最好朋友拍拖，男友日日接返學放學，覺得好犀利，咁sweet ，佢哋中二中三已發展到有性行為。我當時覺得好有趣，呢個境界，真係唔知幾時先會體會到。」