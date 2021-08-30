晚吹戀講嘢｜明冧193韓國style識襯衫 郭奕芯每6秒一個示愛

由ERROR成員193(郭嘉駿)夥拍鄭伊琪(浩南)、譚凱倫(Helen)和郭奕芯(Ashina)主持的ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》，以一男三女形式為現場嘉賓拆解愛情疑難。節目今晚將播出第二集，其中一位嘉賓Erica是西裝控，特別鍾情西裝男，193好奇問3位女主持，曾否因為衣著打扮而喜歡男生，Ashina竟突然公開示愛：「梗係有啦！我就好鍾意好乾淨、好韓國style，即係識襯衫，好似你咁。」此話一出，即惹來同場兩位女主持起哄，Helen當面取笑Ashina：「每6秒一個示愛。」至於經常被示愛的193如何接招？「老婆」(193粉絲暱稱)要留意今晚節目了。

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Erica主動錫「就婚夫」

同時，Erica又分享戀上「就婚夫」的經驗，對方是已有未婚妻的同事，兩人醉後接吻。Ashina表示跟曖昧對象飲酒後錫錫特別有feel：「我試過做主動，當時飲咗少少酒，加上同佢玩玩吓，我同佢講，你睇吓，我個嘴有啲乾呀。其實我對個男仔有啲意思，大家都知道大家有啲意思，跟住佢話係咩，咁要試吓先知，跟住我就一嘢錫落去。」