Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
晚吹戀講嘢｜明冧193韓國style識襯衫 郭奕芯每6秒一個示愛
3 小時前
#Hashtags
193郭嘉駿晚吹戀講嘢ERROR郭奕芯譚凱倫鄭伊琪浩南ViuTV
晚吹戀講嘢｜明冧193韓國style識襯衫 郭奕芯每6秒一個示愛
news-images
193主持《晚吹 - 戀講嘢》，為女嘉賓拆解愛情疑難。

由ERROR成員193(郭嘉駿)夥拍鄭伊琪(浩南)、譚凱倫(Helen)和郭奕芯(Ashina)主持的ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》，以一男三女形式為現場嘉賓拆解愛情疑難。節目今晚將播出第二集，其中一位嘉賓Erica是西裝控，特別鍾情西裝男，193好奇問3位女主持，曾否因為衣著打扮而喜歡男生，Ashina竟突然公開示愛：「梗係有啦！我就好鍾意好乾淨、好韓國style，即係識襯衫，好似你咁。」此話一出，即惹來同場兩位女主持起哄，Helen當面取笑Ashina：「每6秒一個示愛。」至於經常被示愛的193如何接招？「老婆」(193粉絲暱稱)要留意今晚節目了。

相關新聞：晚吹戀講嘢｜愛女生扮被動俾暗示 193即場示範壁咚

news-images
193耍手擰頭，莫非拒絕郭奕芯？
 news-images
郭奕芯(左)向193公開示愛，被譚凱倫(右)嘲笑。

Erica主動錫「就婚夫」

同時，Erica又分享戀上「就婚夫」的經驗，對方是已有未婚妻的同事，兩人醉後接吻。Ashina表示跟曖昧對象飲酒後錫錫特別有feel：「我試過做主動，當時飲咗少少酒，加上同佢玩玩吓，我同佢講，你睇吓，我個嘴有啲乾呀。其實我對個男仔有啲意思，大家都知道大家有啲意思，跟住佢話係咩，咁要試吓先知，跟住我就一嘢錫落去。」

news-images
郭奕芯在節目開播時，在IG上載與193的合照，卻不見其他女主持。
 news-images
郭奕芯分享自己借醉咀曖昧男生的經驗。
 news-images
193在節目中亦會分享個人的愛情觀。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/晚吹戀講嘢｜郭奕芯明冧193韓國style識襯衫-被謿每6秒一個示愛-282678
#Hashtags
193郭嘉駿晚吹戀講嘢ERROR郭奕芯譚凱倫鄭伊琪浩南ViuTV
Am730

律政司不滿楊明推翻認罪答辯 莊思明陪男友上庭

拍TVB管理層真人騷？ 創意官王祖藍：我真係接受唔到囉！

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
律政司不滿楊明推翻認罪答辯 莊思明陪男友上庭
Am730
Am730
拍TVB管理層真人騷？ 創意官王祖藍：我真係接受唔到囉！
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多