晚吹｜老婆狂loop Jeremy新歌18粒鐘 前夫︰MIRROR挽救婚姻

昨晚ViuTV播出的《晚吹-又要威又要頭盔》請來「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」5位成員接受主持林二汶及余迪偉訪問，他們各自分享苦況。

其中一位「前夫」稱太太為了提升李駿傑(Jeremy)歌曲點擊，一連18小時內用5部電話跟平板電腦狂播，由於不同步的關係，結果像極回音，他表示聽到出現幻想。另一位「前夫」就表示在staycation時，將自己與太太的合照，改成Anson Lo，表示出發點都是想對方開心。有一個更指太太要他不停看MIRROR的節目，笑言令他有點神經衰弱。

版主表示太太愛上MIRROR之後，試過深夜跟姜濤的MV學跳舞，而另一位前夫就指每當有人群聚集的時候，身邊的一半會以為有MIRROR出現，更即時撲過去，亦有苦主表示太太戀上MIRROR之後，變得少女及年輕，並指她們都忙於看粉絲群組，而慘遭冷待。

不過，他們都認為MIRROR不會令自己的婚姻破滅，最重要是互相尊重，多點包容，甚至笑言MIRROR挽救了他們的婚姻。版主就搞笑表示谷友要珍惜生命，無時無刻要警惕住自己要求生。