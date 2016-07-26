Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
晚吹｜老婆狂loop Jeremy新歌18粒鐘　前夫︰MIRROR挽救婚姻
1 小時前
#Hashtags
MIRRORAnson LoViuTV晚吹姜濤
晚吹｜老婆狂loop Jeremy新歌18粒鐘　前夫︰MIRROR挽救婚姻
news-images
關注組有5位成員接受訪問。 (ViuTV《晚吹-又要威又要頭盔》截圖)

昨晚ViuTV播出的《晚吹-又要威又要頭盔》請來「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」5位成員接受主持林二汶及余迪偉訪問，他們各自分享苦況。

其中一位「前夫」稱太太為了提升李駿傑(Jeremy)歌曲點擊，一連18小時內用5部電話跟平板電腦狂播，由於不同步的關係，結果像極回音，他表示聽到出現幻想。另一位「前夫」就表示在staycation時，將自己與太太的合照，改成Anson Lo，表示出發點都是想對方開心。有一個更指太太要他不停看MIRROR的節目，笑言令他有點神經衰弱。

news-images
有「前夫」表示與MIRROR的合照慘被P走。 (ViuTV《晚吹-又要威又要頭盔》截圖)

版主表示太太愛上MIRROR之後，試過深夜跟姜濤的MV學跳舞，而另一位前夫就指每當有人群聚集的時候，身邊的一半會以為有MIRROR出現，更即時撲過去，亦有苦主表示太太戀上MIRROR之後，變得少女及年輕，並指她們都忙於看粉絲群組，而慘遭冷待。

不過，他們都認為MIRROR不會令自己的婚姻破滅，最重要是互相尊重，多點包容，甚至笑言MIRROR挽救了他們的婚姻。版主就搞笑表示谷友要珍惜生命，無時無刻要警惕住自己要求生。

news-images
有「前夫」表示連岳母都是鏡粉。 (ViuTV《晚吹-又要威又要頭盔》截圖)
 news-images
有「前夫」認為MIRROR令婚姻更和睦。 (ViuTV《晚吹-又要威又要頭盔》截圖)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/晚吹｜老婆狂loop-jeremy新歌18粒鐘　前夫︰mirror挽救婚姻-276229
#Hashtags
MIRRORAnson LoViuTV晚吹姜濤
Am730

麥明詩讚《大叔的愛》題材　批評TVB直接或間接地宣揚有害刻板印象

有返條頸啦｜ 鍾欣潼v面回歸 網民大讚：女神返嚟喇！

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
麥明詩讚《大叔的愛》題材　批評TVB直接或間接地宣揚有害刻板印象
Am730
Am730
有返條頸啦｜ 鍾欣潼v面回歸 網民大讚：女神返嚟喇！
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多