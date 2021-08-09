暑假玩到盡｜陳嘉桓水着look撼贏蔚雨芯

無綫一共四集的全新綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》將於本周日（15日）晚八點半至九點半推出！

為了令觀眾安坐家中也能感受到夏日氣息及熱鬧氣氛，《暑假玩到盡》每集至少請來10名藝人擔任嘉賓，接受主持人林盛斌及區永權設下的各項古惑水上挑戰。監製及編劇除了每集碌爆人情卡邀請藝人好友擔任嘉賓外，四集的水上遊戲亦會有一定程度變化，更會加插小遊戲，讓負方有「一鋪翻身」機會。

話明玩到盡，嘉賓自然位位都是玩得之人，首集嘉賓有黃美棋、陳嘉桓、蔚雨芯、游嘉欣、林秀怡、羅毓儀、黃婧靈（前名：黃凱儀）、郭子豪、楊潮凱、翟威廉以及周志康。女子組以陳嘉桓、蔚雨芯及林秀怡身材最有睇頭，美棋亦唔輸蝕，其泳衣的綁繩設計相當有心思。至於男子組楊潮凱與郭子豪的超級麒麟臂均十分吸睛。據知一眾藝人會分成兩組進行男女水上混戰，四名男藝人將分成兩組並擔任隊長，女藝人則透過玩遊戲決定能否加入心水隊伍，最終子豪及志康隊成功吸引更多女組員埋身，熱身賽先贏1 Round！