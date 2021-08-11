暗示保錡涉迷姦｜網民唔撐 韓子亮以死控斥ViuTV︰係咪想我死？

韓子亮日前在銅鑼灣為其首支粗口新歌《Cuz I’m TL》宣傳，席間向傳媒提及歌曲創作源於自己入行後被人欺負，矛頭似乎直指保錡。其後他稱保錡不時借當年搶咪一事放大，令他非常不快，並藉住歌曲抒發情緒。他又向傳媒解釋事發經過，並隔空向保錡說「唔好意思」。

或許搶咪事件對韓子亮影響甚深，今日他在社交平台連番出po，指責保錡食女，聲稱「手頭上嘅證據加上佢哋(受害人)肯做訪問」，相信足以令對方退出娛樂圈，他更暗示保錡涉迷姦，並指ViuTV刪走提及他搶咪的一集。

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不過，網民對韓子亮的指控抱住存疑態度，又指保錡只是在節目中提及搶咪，反觀對方每次出現活動都自動重提搶咪，笑言︰「真係五十步笑百步！」有網民認為韓子亮的言論隨時可被告誹謗 ，並催促他盡快爆料︰「咁都唔報警？好似因愛成恨啲mk咁要整死保錡。」網民明言本身不記得搶咪事件，現在也特意上網重溫，也有不少人在討論區留言稱對保錡不存好感，但見韓子亮的行動，對保錡寄予同情。

韓子亮其後又在社交平台出PO，表示過去兩年因為搶咪事件而被保錡的fans騷擾，「欺負我有情緒病」，不滿ViuTV包庇旗下藝人攻擊他。他寫道︰「其實係咪想我死？識我嘅歌手朋友都知道我有情緒病，仲要比呢間電視台包庇藝人做埋啲咁低劣嘅節目嚟攻擊我。如果我真係死咗，我做鬼都一定會返嚟搵你哋。」