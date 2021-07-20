曾拒認用安博盒子睇東奧 黑人終致歉網民不賣帳

台灣藝人陳建州(黑人)和范瑋琪最近頻頻分享奧運盛況，但黑人日前在IG為台灣柔道選手加油，但畫面見到其電視螢幕出現「微信：ubtv1818 帳號已更新 請勿添加」的跑馬燈，懷疑他便用安博盒子觀看東京奧運轉播。

黑人一度否認，並指那是朋友的截圖畫面，但有網民卻在他太太范瑋琪的Facebook照片中，找到客廳放了一個安博盒子。由於罪證確鑿，黑人終於發文認錯︰「對於錯誤使用奧運非授權畫面，本人深感抱歉，身為公眾人物必須接受更高的社會責任檢視，為這次個人行為負責，也會記取教訓未來會更加注意自己個人的行為，繼續用行動為體育發展付出，回饋社會。」但網民對黑人的道歉始乎不賣帳，留言說︰「因為連他們這種人都用盜版，難怪一直喊台灣演藝賺不到錢」、「謊話連篇的夫妻檔」、「公視數位頻道免費 ，畫質更好不是嗎？還是連數位天線都不肯花錢買？！」、「為甚麼兩公婆總是道歉沒有記取教訓？」

由於黑人本身是PLG台灣男子職業籃球聯盟執行長，有網民留言說︰「一個職業籃球聯盟執行長這樣對嗎？未來要怎麼跟人家談轉播權利金啊？」