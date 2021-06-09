最後一隻愛犬離世 李旻芳︰謝謝您這些年來 對我不離不棄

《東張西望》主持李旻芳和老公黃耀英是愛犬之人，為了照顧家中兩頭老犬，寧願推遲生育計劃。早前其中一隻雌犬「婆婆」離世，李旻芳傷心不己，後來雄犬「公公」患有惡性的口腔黑色素瘤，雖然曾接受過切除腫瘤手術，但最終不敵癌魔與世長辭。

李旻芳今日在社交平台宣布「公公」的死訊，並撰文悼念︰「公公，謝謝您。這些年來，對我不離不棄。看著我長大，陪著我經歷人生不同的階段。您是個戰士，您不怕老，不怕痛，不怕死。」她又憶述昔日與公公的生活點滴。回顧公公患癌的日子，李旻芳說︰「可惜婆婆走了無耐，您也跟著生病了。可惡的癌症好可怕。我能做的，都已經盡力做了。對不起……這幾個月來，非常感謝屋企人每天輪流做看護，讓我們可以專心工作。」她又感激治療及照顧公公的獸醫及護士。

最後她特別點名感謝老公黃耀英的支持和陪伴︰「謝謝您！我要說很多次；謝謝您！替我負擔了很多的責任；謝謝您！默默的承受著我因為照顧狗狗的無理取鬧；謝謝您！從不計較我對狗狗和對您的double standard；謝謝您！當公公婆婆離開時， 都總會找時間來伴著我、給我肩膀、支持著我。謝謝您 愛我們。」