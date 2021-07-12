最後的決鬥｜麥迪文賓艾佛力再度自編自演 與列尼史葛打造史詩式鉅製(有片)

麥迪文(Matt Damon)與賓艾佛力(Ben Affleck)於1997年憑著聯合編寫的《驕陽似我》(Good Will Hunting)劇本，勇奪人生第一座奧斯卡金像獎，相隔24年後，這對金像編劇組合再度攜手自編自演，並找來《異形》、《帝國驕雄》的殿堂級導演列尼史葛(Ridley Scott)執導，打造中世紀史詩式武士鉅製《最後的決鬥》(The Last Duel)。電影定於10月14日公映，今日發布首支預告。

《最後的決鬥》改編自Eric Jager的同名小說，故事取材自法國14世紀真實歷史最後一場極具爭議的比武審判，描寫英勇武士之間的兄弟情仇。這對自編自演的好拍擋特地找來憑《大老作家》獲提名奧斯卡的Nicole Holofcener參與改編劇本，為這齣以男性為主題的電影加入女性觀點，細緻呈現法國中世紀對女性的殘酷與壓迫。演唱方面，還有《星球大戰》系列、《婚姻故事》(Marriage Story)金像提名影帝阿當戴華(Adam Driver)和《嗜血嬌娃》(Killing Eve)艾美視后祖迪高瑪(Judie Comer)強勢加盟。

此片故事講述騎士Jean(麥迪文)與Jacques(阿當戴華)本為出生入死的好兄弟，因爲Jean的妻子(祖迪高瑪飾)對Jacques的指控，令兩人決裂。Jean誓要為妻子討回公道，由於雙方於各執一詞，無法分辨誰是誰非，國王(賓艾佛力飾)最終決定以比武裁決，將答案交由命運決定，兄弟二人反目成仇展開一場有關背叛與復仇的生死決鬥。