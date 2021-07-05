有感個地方「唔係好人」 蝦頭為表達權利決定外闖

「蝦頭」楊詩敏於今年3月離開無綫，之後她接受媒體訪問時稱曾志偉和王祖藍曾力邀她回巢，她都婉拒，並指很想自由一下。最近她接受另一媒體訪問時，更進一步透露離開無綫的原因。

她表示自己予人搞笑感覺，但原來骨子裡她並非一個搞笑之人。她又指演員是多樣性，而她亦有黑暗面，因此她每年年頭都向上天許願，希望可以遇到好的導演、賞識她的導演讓她可以演一些寫實的內心戲。她指疫情讓她可以停下來思考未來的路，覺得自己應重奪話事權，創作一些可以帶出她想說的作品。

她有感過去在一個「喺一個唔係好人嘅地方，面對住一啲唔係好人嘅人」，更指令她「有時搞到自己唔記得咗係人」。她又認為表達權利和自由創作空間可以突然消失，因此想把握時間「講人講嘅嘢，做返人做嘅事情，俾番啲真係人嘅人睇，因為嗰啲人會明。」雖然蝦頭沒有指明「唔係好人嘅地方」是否無綫，但她從13年加入無綫電視，差不多投身8年時間在電視演出。