有片｜港版《大叔的愛》K歌版預告二創Edan《連環不幸》 網民讚啱晒音，填詞人好犀利

由黃德斌、MIRROR成員Edan(呂爵安)、Anson Lo(盧瀚霆)主演的港版《大叔的愛》，將於本月28日開播。繼昨日(19日)推出「連環不幸版」的全新預告後，今日再加推「睇住歌詞唱！《大叔的愛》連環不幸KTV版」，預告以Edan的《E先生連環不幸事件》作背景音樂，配上全新的二創歌詞，畫面則是黃德斌和Anson Lo千方百計要奪取Edan的芳心，當中有不少令粉絲尖叫的犯規親密鏡頭，向來默契十足的Edan和Anson Lo演親熱戲無難度，甚少演喜劇的黃德斌非常鬼馬好搶Fo。

今日加推的「KTV版」，先由旁白說「田田的心事，等我哋陪佢唱一次」，然後畫面展示二創歌詞，啜核歌詞配合預告畫面，「單身即使太悶/為保住這飯碗」、「同居以上了/然而戀愛並未滿/默默地夫我洗碗用何兌換」、「點樣揀一個伴？大叔上司未封盤」、「情人未可除半/該怎麼裁判」令人唱不停口。網民紛紛留言讚有創意，歌詞「啱晒音」、「可跟住嚟唱」，由於預告沒有註明由誰二創歌詞，不少網民問「改詞係出自邊位？無理由唔俾返credit 佢喎」、BTW，係咪應該出番填詞人credit ？」更有網民建議「兒登本人唱返，鄉音版都得架」。預告上架不足兩小時，已有過萬點擊，Edan亦有IG限時動態讚「犀利，大家試吓跟住唱！」

