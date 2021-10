木村拓哉英語驚慄劇照曝光

木村拓哉聯同多位國際演員合演的科幻驚慄劇《The Swarm》,官方今日釋出首批劇照。這齣由小說改編的德國劇集,由神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)幕後班底製作,木村在劇中飾演日本慈善家,致力改善海洋生態問題。3款劇照分別是演員陣容、劇集封面及拍攝情況。除了木村,其他演員有《王冠》(The Crown)的Leonie Benesch、《沙丘》(Dune)的Sharon Duncan-Brewster、《環遊世界80天》(Around the World in 80 Days)女星Cecile de France等。

對抗神秘生物

《The Swarm》講述世界各地傳出海洋怪異事件,例如海洋生物發生異常舉動,甚至入侵陸地等,引發海嘯等天災,一班海洋學家決定潛入深海查探原因,期間遇上前所未見的海洋怪物。合共8集的《The Swarm》,暫定明年於Hulu頻道上架。

