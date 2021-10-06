木村拓哉英語驚慄劇照曝光

木村拓哉聯同多位國際演員合演的科幻驚慄劇《The Swarm》，官方今日釋出首批劇照。這齣由小說改編的德國劇集，由神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)幕後班底製作，木村在劇中飾演日本慈善家，致力改善海洋生態問題。3款劇照分別是演員陣容、劇集封面及拍攝情況。除了木村，其他演員有《王冠》(The Crown)的Leonie Benesch、《沙丘》(Dune)的Sharon Duncan-Brewster、《環遊世界80天》(Around the World in 80 Days)女星Cecile de France等。

對抗神秘生物

《The Swarm》講述世界各地傳出海洋怪異事件，例如海洋生物發生異常舉動，甚至入侵陸地等，引發海嘯等天災，一班海洋學家決定潛入深海查探原因，期間遇上前所未見的海洋怪物。合共8集的《The Swarm》，暫定明年於Hulu頻道上架。

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