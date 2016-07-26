未能KO林作感失望 鍾培生：唔會再打

鍾培生舉辦的《培生擂台無敵盃WE ARE CHAMPS 2021》，前晚圓滿結束，鍾培生與林作合共打4個回合，最後由鍾勝出，雖然鍾順利打爆林作個咀，但網民認為林作受訓不足半年，捱到4個回合並成功擊中鍾培生，而且穩袋過百萬拳酬，判定林作大獲全勝。

鍾賽後在台上稱，雖然林作以逃避為戰術，但很敬佩對方落力去迎戰，「我成功打爆佢個咀，之後都冇乜機會再聯絡，今次係俾個教訓佢，希望佢學識尊重人，唔好再亂講嘢，唔好成日去蝦人蝦女人。」回到後台時鍾指，未能KO林作有點失望，對方比他想像中有氣有力。談到林作在台上表示打爆他的鼻，鍾強調：「林作打我唔到。」

林作蝦女人必鬧他

鍾指林作雖然是小人，但對方為了拳賽肯下苦功，可以「攬」足4個回合，尊重他在擂台上的表現，揚言：「未來唔會再同佢打。我哋嘅恩怨已經解決，不過唔會做朋友，並希望佢經過今次之後得到教訓。」鍾稱林作日後再「蝦女人」，必定第一個出來鬧他。鍾指會按合約給林作100萬元，提到林作希望他可以「再接再厲」，再給予多一倍出場費，鍾斷言拒絕，「唔會再打，件事都擾攘咗半年，大家都食夠花生。」

未能KO林作感失望 鍾培生：唔會再打