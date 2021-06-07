未開賣已加場 方皓玟紅館4場個唱明天開售

方皓玟(小明)的首個紅館個唱，將於8月舉行，由於演期一改再改後，令不少樂迷引頸而待，原定公布於8月26-28日舉行的3場演唱會，門票未正式開售已引發內部認購熱潮，有見及此，主辦方決定加開29日一場，合共4場的演唱會門票將於明早10時起透過Klook獨家優先發售。

由於演唱會再三改期，演唱會的主題亦由原本的「Spring of Hope」改為「LOST n FOUND」。小明解釋轉：「Spring of Hope是來自狄更斯《雙城記》的名句『It was the spring of hope, it was the winter of despair.』，意指黑暗盡頭就有光明。」至於「LOST n FOUND」正代表失而復得的演唱會，「另一層意義是，『LOST』意指香港經歷過去兩年的動盪、疫情種種問題後，大家在生活上的改變，以及失去的種種。在面對失去的，我們依然需要繼續向前行，『FOUND』意指要如何在逆境自處，在心態上該如何面對，然後再次站起來，為自己、為將來、為香港打拼，活好每一天的同時，亦要將自己昇華到另一階段，振作過好每一天，就算面對再差的狀況，都要做好自己。

對於演唱會加場，小明說：「從沒想過這麼快便加場，所以最好回饋方式，就是做場Good Show給大家欣賞，因為每一位的支持和掌聲對我都同樣重要，希望自己能有更好體能應付更多場次，在8月跟大家見面。」小明亦希望進場欣賞演唱會的觀眾可以放下生活上的種種壓力、煩惱，好好享受一個演出，她說：「希望演唱會的內容能夠呈現我們想表達的『LOST n FOUND』主題，大家可以獲得心靈上的力量，也同時可以有得著，不過最重要的，還是跟大家度過一個美好的晚上，留下深刻的回憶。」