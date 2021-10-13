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朱千雪未準備生B 鄧麗欣大把異性約食飯
2021-10-13
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朱千雪未準備生B 鄧麗欣大把異性約食飯

朱千雪、鄧麗欣(Stephy)昨日出席時裝品牌活動，朱千雪稱出席活動要同律師樓夾時間，因此應該不會接劇拍，又指現階段不考慮生B。即將38歲生日的Stephy稱，大把異性約食飯，又稱對感情事「佛系」，一切隨緣。
 

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朱千雪稱只看過岑杏賢BB的照片。

任職律師樓的朱千雪，近年甚少出席公開活動及幕前演出，她說：「出席活動要同律師樓夾時間，好彩打得成風，可以出嚟見下大家。」問她會否再拍劇，「拍劇時間好長，好難就到時間，就算上綜藝節目都要等經理人公司安排。」問她何時生BB：「順其自然，依家幾享受同老公二人世界，現時以事業行先。」
 

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自稱「佛系」過活 順其自然

Stephy稱，10月底有新戲開，將會一人分飾兩個角色：「新戲都幾複雜，要演兩個唔同角色，都幾大反差㗎。」即將生日的她，自爆將全女班慶祝，問她有否男生邀約，Stephy說︰「太多，唔知約得邊個，唔揀啦！」至於生日願望，她希望身體健康，世界和平，並自言對感情事很「佛系」，就連整個人也是佛系過活，一切順其自然。
 

朱千雪未準備生B 鄧麗欣大把異性約食飯

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/朱千雪未準備生b-鄧麗欣大把異性約食飯-288500
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