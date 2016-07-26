朱滙林與狗狗孖鋪瞓地

港大法律學院畢業的朱滙林(William)，棄做律師選做藝人。入行時於無綫做主持，之後拍攝《愛．回家》飾演李志成(醒哥)，成功入屋。在新城電台開咪的William，養了重10kg的狗仔占占，肥嘟嘟很可愛，占占就是他快樂的泉源。

撰文：畸豬



William的貴婦狗占占，今年13歲，睇落似小巨人：「占占係男仔，重成10kg，算幾大隻，睇落與其他貴婦有少少不同，有人話可能有比熊血統。」占占年紀不小，但仲好活躍。「牠冇時停，愛跳來跳去，大食王嚟，我想瞓多一陣都唔得，因為牠很定時食嘢，餓就會叫我起身。」

兩頭住家

William一直都沒想過養寵物，因怕麻煩同擔心不懂照顧，例如訓練牠們去廁所。直到一位朋友的太太生BB，BB對狗毛敏感，希望將狗狗暫養William家中：「我同朋友講，如果養牠，就想一直養，因我們會建立感情，我不想面對分離，於是我與占占緣分就這樣開始。」養了占占，William發覺有寵物陪伴是好事：「喜怒哀樂也可跟牠分享，但當牠胃口不好或如廁不正常，又會擔心牠是否不開心或是有病。曾經有一段時間早出晚歸，只剩牠在家，過了4、5日後，有次我放工回家就聽到牠一直叫，心即刻好酸好痛。」自此，William幾忙都會把愛犬帶回媽咪家中暫住，「我希望占占有人陪，就當兩頭住家多幾個人錫。」

與占占瞓地

講起與占占難忘事，William很快就想到，「牠愛跳上床跟我瞓，又愛半夜跳上跳落，約兩年前，有朝我起床看到牠後腳拐下拐下，一定是牠跳來跳去整親腳，帶牠看醫生打針食藥，休息多個月才康復。之後我索性將床褥放地上，跟牠瞓地。」William指占占會是他最後一隻寵物：「養寵物需要很多心機、時間及責任，如果有一天牠走了，我肯定好傷心，我只期望牠開心健康，同時我會努力保護牠。」