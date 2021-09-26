李佳芯恨要老公唔恨獎 無留意志偉余詠珊動向

李佳芯(Ali)今日到銅鑼灣出席活動，提到她主演的《智能愛人》大獲好評，網民認為她可以憑此劇再奪視后，她認為現時言之尚早，因為年尾還有不少劇集出街。Ali稱對於演機械人沒有太大信心，幸好出來的效果得到觀眾喜歡，但不敢考慮獎項，有的都是錦上添花。回復單身的她又笑言，現時想找老公而非男友︰「事業係緊張，但滿足現狀，感情難控制，有得揀，緊係揀難控制(感情)嘅。」

未有留意曾志偉升職

對於無綫再有人事調動，曾志偉晉升為總經理(節目內容營運)，Ali自言沒有留意，都是透過傳媒口中才得知，直認自己不是一個主動的人，而早前也是因為要拍攝節目關係，才跟王祖藍透露自己的想法。

提到近日有傳余詠珊將回歸有線，Ali稱完全不知道有這件事，並指私下沒有跟對方聯絡，就算大家在無綫時也一樣。她續指現時沒有離巢的想法，因為跟無綫仍有數年合約。

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