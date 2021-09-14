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李居明爆大鑊！被揭與王浩信無復合 陳自瑤狂撞師傅手臂
9 小時前
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李居明爆大鑊！被揭與王浩信無復合 陳自瑤狂撞師傅手臂
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陳自瑤與賴慰玲出席李居明書法展開幕禮。

陳自瑤(Yoyo)與賴慰玲今日出席李居明書法展，李居明師傅送出兩幅字畫給她們，賴慰玲收到的是代表添丁的梵文，而Yoyo則收到代表財富的梵文。三人一同受訪時，李居明師傅忽然爆料︰「我問YoYo係咪復合？佢話唔係。」令在旁的Yoyo立即面紅紅，連番表示私人事不回應，其後又用手踭撞師傅。

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陳自瑤被李居明爆料指跟王浩信沒有復合。

陳自瑤狂撞師傅手臂

李居明師傅續指Yoyo有女萬事足，女兒長得又高又靚，長大後可以選港姐。問到師傅會否催Yoyo追仔時，他說︰「同邊個追呀？」Yoyo再次用手踭撞師傅，他再說︰「佢唔想復合！佢又撞我啦！」Yoyo甚為尷尬表示自己事業心重。

李居明似乎知道自己爆大鑊之後，隨即扯開話題讚Yoyo的背脊靚，指她2022年之後會行6年大運，將會是她的人生高峰，直言「香港最勁係佢，好紅！」他再笑謂Yoyo是偶像派，所以要拎老公出來搞下緋聞，並稱王浩信多緋聞。Yoyo聞言表示自己是實力偶像派。

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李居明向兩人送贈寫了梵文的字畫。

陳自瑤避談「復合」

問到Yoyo關於「復合」的問題，她口窒窒指李居明師傅為人風趣幽默愛講笑，並笑指師傅的說話是他憑空想像出來，不是事實。她表示多年來大家都關心其私人問題，希望大家可多留意其工作及事業，因此不想講太多私人事。對於師傅指她有6年大運，Yoyo盼可承他貴言，會繼續努力工作。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/李居明爆大鑊！被揭與王浩信無復合-陳自瑤狂撞師傅手臂-284946
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