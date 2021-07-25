李樂詩確診乳癌 接受9小時手術切除雙乳

現年47歲的李樂詩(Joyce)在90年代憑主唱處境劇《真情》而爆紅，2008年與美籍華人Ted Lee結婚後育有3名兒子分別12歲、9歲及4歲。由於家族性遺傳乳癌率極高，胞妹去年亦確診患上乳癌，於是Joyce有定期接受檢查，不幸今年8月，Joyce證實患上乳癌，發現兩邊乳房最少有五粒癌症腫瘤，醫生建議可以切除一邊，而另一邊可以有待觀察，但經過一天考慮後，Joyce最後決定接受切除兩邊乳房，無後顧之憂。

她接受傳媒訪問時表示，當日得知患上乳癌後，最擔心是不知道如何向3個兒子交代，Joyce和家人朋友傾訴後，決定不隱瞞並向3個兒子坦白，解釋媽咪身上有些細胞不正常，要接受手術。兒子知道後當然十分震驚，但Joyce解釋自己沒事，讓他們安心。

手術歷時9個小時，Joyce休息了一個月，目前精神狀態很好，朋友亦建議她戒吃蝦蟹，燕窩及豆漿，盡量吃有機的雞肉，不要有太多荷爾蒙。

Joyce於上星期亦有上載照片到IG，身穿彩色衫的她，笑容燦爛，精神不俗，她表示10月份會擔任Joe Junior演唱會嘉賓，並藉此分享患病經歷，希望鼓勵同路人。