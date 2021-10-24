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李雲迪涉嫖被捕｜製作組趕工打格 《披荊斬棘的哥哥》畫面勁爆笑
58 分前
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李雲迪披荊斬棘的哥哥
李雲迪涉嫖被捕｜製作組趕工打格 《披荊斬棘的哥哥》畫面勁爆笑
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《披荊斬棘的哥哥》涉李雲迪的畫面都要打格處理。
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不用問，這個被打格的是李雲迪。

李雲迪涉嫖娼被北京公安拘捕，由於他變成失德藝人，大陸是不容許他亮相，於是他有份參與的《披荊斬棘的哥哥》亦要移走有關他的片段，剪不走的便要整個人打格處理。

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網民對製作組的處理手法感到好好笑。
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可見製作組打到無晒心機。

由於《披荊斬棘的哥哥》已經播出多集，為了令所有集數仍可供網民翻看世，製作組需要急急把所有李雲迪出現的集數打格，然後再重新上架。不過，網民發現製作組由原本好有心機的模糊處理，之後因為畫面太多加上趕時間關係，到最後索性以一個正方形代替。有關畫面曝光之後，網民對製作組的打格感到好笑，更笑言「看得出來真的很暴躁。」

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開頭都有心機模糊。
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中期用一個圓圈模糊處理。
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中期用一個圓圈模糊處理。
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後期索性用一個打正方形補上去。
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後期周不時見到一個正方形出現。
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網民對這些畫面感到好笑。
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有網民笑言今次事件最無辜的是林曉峰。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/李雲迪涉嫖被捕｜制作組趕工打格-《披荊斬棘的哥哥》畫面勁爆笑-290232
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