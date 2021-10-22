李雲迪涉嫖｜照片拋進垃圾筒 《環時》總編輯離奇幫口

鋼琴家李雲迪涉嫖被捕之後，近日有傳他嫖的是男妓，有網民更形容男妓身型大隻，至於被捕的陳姓女士只是媽媽生。自李雲迪涉嫖事件曝光之後，品牌、行業協會等紛紛與他割席。中國人民政治協商會議重慶市委員會官方網站顯示，李雲迪的名字在第四屆和第五屆常務委員的名單中徹底消除，甚至有學校把李雲迪的照片扔到垃圾桶當中。

胡錫進︰這是不是有點過了？

官媒多次發文批評李雲迪的是「自作孽不可活」，可說是一沉百踩，但《環球時報》總編輯胡錫進昨日發文為對方護航，認為外界的指摘及有些媒體話說得很重，彷彿對方犯了重罪一樣。

胡錫進認為李雲迪被捕是自食其果，加上他是明星自然引來網上論紛紛，口誅筆伐，加上行業協會的即時表態也是正常表態，但所有事情加在一起，「老胡又覺得哪個地方有點不合適」。他覺得李雲迪的情況如「掛著牌子在互聯網上遊街」似的，並寫道︰「有些人批評他，對他的『失足』表達可惜，還有很多人朝他吐唾沫，有些媒體話說得很重，上綱上線的仿佛他犯了重罪，相關的行業與他『劃清界限』也在第一時間趕到。於是互聯網上又有人反過來問：這是不是有點過了？」

李雲迪不是吳亦凡

胡錫進認為李雲迪無疑做錯了，但對方畢竟不是吳亦凡，認為「其違法行為對社會的危害是相對較輕的。」他指每個人都有直抒胸臆對李雲迪進行斥責的權利，與此同時，應該展現的是社會對李雲迪處理與法律和道德相適配的恰當感。他續寫道︰「希望互聯網能夠彰顯懲惡揚善的愛憎分明，也要展現道義的豐富性，避免在任何方向上過猶不及。」

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