杜之克加盟電訊盈科 魯庭暉任新公司CEO為ViuTV主打海外市場

早前有傳無綫前總經理杜之克加盟電訊盈科，隨時與無綫打對台。今日電訊盈科向員工發出內部電郵，宣布香港電視娛樂有限公司董事魯庭暉獲委任成為新公司的行政總裁，同時繼續兼任香港電視娛樂董事和ViuTV總經理，而杜之克則負責領導Viu Original 泛區域 OTT 平台。

內部電郵由電訊盈科媒體集團董事總經理暨 Viu 行政總裁李凱怡發出，她指新公司主要是統籌ViuTV自製節目及藝人管理業務，以自負盈虧模式營運，並會探討開拓香港以外市場。她又提到媒體行業已發生巨大變化，平台及內容都分明發展出獨特的多方面商業模式，故有必要進一步讓內容和人才創作獨立發展，但同時繼續緊密地應付 ViuTV 電視平台和香港觀眾的需求。

同時，李凱怡委任電視廣播前業務總經理鄭善強出任 ViuTV 高級顧問及香港電視娛樂有限公司副主席，她指鄭善強可就內容業務和 Viu TV 變現能力和增長提供戰略意見和見解，以及長遠戰略路線圖。而杜之克負責領導的 Viu Original 泛區域 OTT 平台，相信鄭善強及杜之克可以互補不足，除可有效服務現有平台，並可在內容創作領域中擴展業務。