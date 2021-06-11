杜如風的狗狗老闆

杜如風近日為ViuTV真人騷《中女唔易做》宣傳，又要打理甘酒及蜜糖網購生意。再忙也好，她每日也陪家中兩隻狗狗老闆，她是保護遺棄動物協會(SAA)代言人，主張「養寵物，要一生一世。」

撰文：畸豬

對於小動物，杜如風有很深感受：「當你把小生命帶回家，牠就是你的家人，是你的仔仔囡囡，甚至是老闆。養寵物前，一定要經過深思熟慮，評估下自己有沒有能力養牠歸老！」她表示，每人的生命裡有很多朋友、親戚或配偶，但小生命眼中，只有你一個人。「你就是牠一切，不要隨便遺棄你的動物，除非你有非常特殊的原因，否則你必會打落十八層地獄！」

梁朝偉的憂鬱眼神

杜如風的兩隻男性芝娃娃小狗，視老闆般看待：「牠們都是老闆，我就是牠們的奴隸！大老闆是12歲的Dee Dee，小老闆Ding Ding就11歲。Dee Dee性格內向、像缺乏安全感，但講到有得食，就興奮到不得了，即乖巧起來，牠似乳豬多過小狗！Ding Ding是思想家，整天發呆，不知牠有甚麼事要解決，最懂撒嬌、妒忌、要萬千寵愛在一身！」她最初養Ding Ding時，發現牠有對梁朝偉的憂鬱眼神。「就是這個眼神，令牠變成我家的一分子。」

兒童合唱團

Ding Ding特別受寵，牠很懂嗲人，仲識唱歌：「每次牠聽到蘇格蘭笛聲之類的音樂，就會隨音樂唱歌，仲會跟節拍，嗚嗚嗚嗚嗚～唱不停！Dee Dee會立刻做牠和音一齊唱，像兒童合唱團。」每次聽到牠們高歌，杜如風跟媽媽就笑不停。與牠們相處12年，她指一直擔當奴隸的角色。「每天執便便、清潔，帶牠們去狗公園玩，只要牠們開心，我便滿足了，因為我是牠們一世的奴隸！」