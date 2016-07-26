東京奧運｜中國力壓美國變第一 李力持大讚俄羅斯獎牌榜做得好

東京奧運於8號圓滿結束，賽果塵埃落定，美國以39面金牌、41面銀牌及33面銅牌，排在榜首，中國以38面金牌，共88面獎牌成為第二名。不過，有部份大陸網民不忿美國排第一，於是自製另一合符他們心水的獎牌榜，把「中國香港」、「中華台北」，甚至「中國澳門」都加進中國，令總金牌數量上升至42面擊倒美國排第一。

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今日微博瘋傳一張寫有俄文的獎牌榜，該獎牌榜顯示中國為第一名，圖片上更列出中國有42名金牌，當中包括自己的38面金牌，港隊的1面金牌及中華台北隊的2面金牌。愛國導演李力持即時轉發，並留言說︰「俄羅斯做的東京奧運會獎牌榜，中國獎牌數包含了中國香港和中國臺w，這格局，鼓掌」不少大陸網民也不停轉載這個寫有俄文的獎牌，大讚俄羅斯做得好，尊重「一個中國」原則，並指中國是今屆奧運金牌榜的第一名，高呼「中國全世界第一！」

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