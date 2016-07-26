東京奧運｜伍家朗拒談穆家駿盼專注表現 鍾志光︰讓一齊隨風

因戰衣問題被民建聯穆家駿批評，捲入球衣風波的港隊羽毛球手伍家朗，今日換上印有區旗的新球衣，伍家朗面對球衣上沒有危地馬拉國旗的科頓（Kevin Cordon），最終以0:2的局數不敵科頓，無緣晉級淘汰賽。

伍家朗全程心事重重，球衣更因為他出汗之後，非常貼身。事後他接受訪問，表示自己心情或多或少受影響，這幾天也不停調整，又指整體表現不好不關新衫問題，今天只得過往一半的水平。他又指教練不停給予他正面鼓勵，並謂︰「香港人對我嘅支持，我全都收到，佢哋send message俾我，我覺得好窩心！我想喺呢度多謝全香港觀眾！」

其後他又指因為贊助問題，已在出發前向教練提出︰「品牌仗義出手，俾咗幾件我去佢公司揀，之後我再自己拎出去印。」對於有人提出穆家駿需要向他道歉，他說︰「呢個我冇回應，希望大家唔好再提呢件事，過咗去就過去！」他續說︰「希望喺咁大型運動盛事時候，留意運動員表現，少啲留意運動員場外表現。」

主持奧運節目的鍾志光在伍家朗受訪之後說︰「因每一個比賽都係得一面金牌，打波只得一個勝方。輸係咪失敗呢？我成日都話贏到自己就唔係失敗。係可惜嘅！因為佢發揮唔到最好水準，但可喜嘅，睇到佢對自己情況相當了解，佢可以有時間查找自己不足，呢個唔係終點。先頭記者都好關心球場外問題，我只可以送鍾鎮濤一首金曲《讓一切隨風》。」