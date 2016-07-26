東京奧運｜伍家朗稱心情已平復 谷德昭替對方心煩

被民建聯穆家駿「強烈譴責」球衣無區徽的港羽「一哥」伍家朗，昨日不敵危地馬拉選手科頓，於小組賽止步。其後他在IG留言表示需要時間企番起身，不少藝人留言打氣。伍家朗於下午在IG story寫道︰「心情已經平復番好多，向前看，生活都係會繼續。尋晚太多message，未必可以逐一覆。不過收到晒。」

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谷德昭連日來在社交平台評論不同運動員表現，他在網上發布以「繼續講嗌」為題的文章，內容大談多位羽毛球手及乒乓球運動員。他寫道︰「羽球混雙的鄧俊文和謝影雪，鄧俊文今天好肯嗌，有儀態地嗌，嗌到自信心番晒埋嚟，結果晉級。乒女杜凱琹對住一姐陳夢，照嗌，結果嗌咗頭兩 set 番嚟，一姐都打咗個突。一姐當然不是省油的燈，沉著應戰，更完美示範了點嗌：攞分、單身握拳、開嗌、對眼要啤住對方、嗌兩秒嗌完、轉身但個頭同對眼仍啤對手多兩秒先擰轉頭。杜凱琹上了珍貴經驗的一課。」

他上載了伍家朗昨晚比賽的截圖，只在hashtag提及了他︰「#家朗今日冇嗌 #冇心情嗌#對家老將有嗌仲嗌得幾討厭被警告添#相信家朗心中腦裡有另一把討厭N倍的聲音不斷在暗暗尋尋#煩過唐僧#心照」