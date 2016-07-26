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東京奧運｜小S撐台北隊被小粉紅批鬥 姐夫汪小菲出PO愈幫愈忙
2 小時前
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東京奧運｜小S撐台北隊被小粉紅批鬥 姐夫汪小菲出PO愈幫愈忙
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小S支持中華台北隊，被指是「台獨」表現，遭小粉紅批鬥。

小S、蔡依琳、鬼鬼（吳映潔）等因為撐中華台北運動員，被小粉紅指他們搞「台獨」，除了要求他們在大陸代言的品牌割席，更發起杯葛行動。小S早前回應傳媒說︰「先讓我靜一靜好嗎？」

小S母親接受台媒採訪表示，「小S剛被我和他老公臭罵了一頓，她心情很沮喪，被廠商終止代言，出乎小S意料之外，我和她老公都覺得她這次支持這東京奧運太熱情，過於瘋狂。」她又指小S認為每一個運動員都很優秀，拜託廠商和網友不要封殺她，小S也希望廠商不要因為這個風波影響商品的銷售量。

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汪小菲原本發文撐小S，之後很快又刪走。

汪小菲於今日凌晨在微博轉發「小S親中態度及言論視頻合集」，留言說︰「認識她們十幾年了，和我回到北京去山東老家看親戚，日常我們在家裡的對話，她們真的是最期望兩岸和平認祖歸宗的外省人，這麼多年做了、說了很多」，不過汪小菲似乎幫倒忙，不但引來大陸網民留言鬧爆，就連台灣網民亦都不賣帳。

今屆東京奧運除了可欣賞世界各地運動員的表現外，還可以看到大陸的小粉紅到不同地方出征，不但海外運動員遭殃，就連中國部份奧運選手也成為對象。這類批鬥式的網上攻擊引來海外傳媒關注，形容這個現象為「民族主義攻擊」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/東京奧運｜小s撐台北隊被小粉紅批鬥-姐夫汪小菲出po愈幫愈忙-278880
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