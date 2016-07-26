東京奧運｜小S支持台灣運動員被小粉紅批台獨

台灣藝人小S(徐熙娣)在IG不時為中華台北隊打氣，加上體操選手洪源禧貿與小S的女兒長得十分相似，小S索性認親認戚，為她的「兒子」打氣。小S在台灣出世，支持台灣運動員正常不過，但沒料到大陸網民對小S的行為非常不滿，指她支持台獨，在微博洗版式批鬥她。

大陸網民指小S祖藉山東，在東京奧運期間多次在IG公開支持「國手」，並對她日前拍片說︰「戴資穎戴資穎得第一」大表不滿。日前戴資穎與中國羽毛球選手陳雨菲對戰，最後以1:2成績屈居亞軍，小S事後出PO說︰「雖敗猶榮～但我差點暴斃！」有網民認為小S的行為根本是台獨，支持台灣打倒中國。

大陸網民在微博批評小S是兩面人，在微博不時發文支持中國，又賀國慶，但在IG卻是另一回事，認為她表裡不一，要求她不要到大陸賺錢，甚至發文要求國家盡快收復台灣，好讓這些來大陸賺錢的台灣藝人，以後只能以中國人自居。不過，亦有網民指可以不用理會小S這類藝人是不是搞台獨，因為台灣本是身中國的一個省而已。