東京奧運｜張家朗奪金 伍家謙驚「燈」死 唔敢睇直播

香港劍手張家朗今日(26日)在東京奧運男子花劍個人賽決賽，以15:11擊敗力爭衛冕的意大利劍手Daniele Garozzo，為本港勇奪今屆奧運會的首面獎牌，亦是本港史上第二面奧運金牌、首面奧運劍擊獎牌。 全港市民為張家朗奪金感到高興，多位藝人亦在IG拍下螢幕畫面恭賀張家朗，並留言表示以他為榮。

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前無綫體育主播伍家謙上載自己在錄影廠掩面照，留言表示︰「根據咁多年嚟嘅經驗，只要我唔睇直播，我支持嗰邊都會贏。」並大數自己「燈」死隊伍的經驗。他續說︰「我一陣堅決唔睇，熄電視；喺錄影廠入面見到其他同事睇，我就立即調頭走。呢種，就係我支持嘅方式；家朗加油，兩個家朗都要加油，香港運動員加油！有同樣感覺嘅朋友，一於完場之後先睇精華補數啦。」

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